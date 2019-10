Tiziano Ferro, nel nuovo album "Accetto Miracoli" spunta un duetto con Jovanotti

Il nuovo album di Tiziano Ferro , "Accetto Miracoli", arriverà sugli scaffali il 22 novembre . Dopo aver pubblicato la tracklist completa (12 brani più 2 bonus track nell'edizione digitale), il cantante di Latina ha annunciato anche quella che sarà l'unica collaborazione presente nel suo settimo lavoro in studio. Nel brano " Balla con me ", la voce di "Sere Nere" sarà affiancata da Lorenzo Jovanotti , altro peso massimo della discografia italiana.

La notizia della collaborazione è arrivata tramite il profilo Instagram di Tiziano Ferro. Il nuovo lavoro, prodotto da Timbaland, nei mesi scorsi è stato anticipato dai singoli "Buona (Cattiva) Sorte" e "Accetto Miracoli". Pubblicata anche - per la gioia dei fan - la copertina del disco: un ritratto in bianco e nero del cantante ad opera del fotografo Giovanni Gastel. Il TZN2020 Tour lo vedrà impegnato a partire dal 30 maggio fino alla data conclusiva del 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Questa la tracklist di "Accetto Miracoli", in uscita il 22 novembre e pre-ordinabile dal 22 ottobre:

1. Vai ad amarti

2. Amici per errore

3. Balla per Me (con Jovanotti)

4. In mezzo a questo inverno

5. Come farebbe un uomo

6. Seconda pelle

7. Il destino di chi visse per amare

8. Le 3 parole sono 2

9. Un Uomo Pop

10. Casa a Natale

11. Buona (Cattiva) Sorte

12. Accetto Miracoli

13. In Mezzo a Questo Inverno Reyes version (bonus track)

14. Accetto Miracoli Reyes version (bonus track)