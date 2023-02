"Titanic" torna al cinema per i 25 anni dall'uscita

Il Titanic e l'iceberg ambientale

"Oggi siamo tutti su un Titanic e il nostro iceberg sarà il disastro ecologico a venire. A salvarsi saranno, proprio come allora, i ricchi. È inevitabile", ha commentato James Cameron, spiegando: "C'è un importante sottotesto in Titanic che riguarda ricchi e poveri, chi sopravvive e chi muore. Quasi tutte le persone in terza classe morirono. Al contrario in prima classe morì la metà degli uomini, mentre quasi tutte le donne e i bambini sopravvissero. Ora stiamo affrontando un'altra crisi chiamata cambiamento climatico. Una cosa che sappiamo da anni, ma che ora vediamo venire contro noi senza riuscire a cambiare rotta alla nave. E indovinate chi soffrirà di più? I poveri e non le nazioni ricche che hanno causato questo disastro. Furono i ricchi e la loro impazienza di arrivare a New York a causare il disastro del Titanic. Oggi è lo stesso con i cambiamenti climatici, stiamo andando dritti verso quel maledetto iceberg e quando lo colpiremo, saranno le nazioni più povere a soffrire".