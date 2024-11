Al cinema la black comedy italiana "Timor - Finché c'è morte c'è speranza"

Il regista racconta la genesi del film: "Quando ho iniziato a scrivere Timor non sapevo cosa sarebbe accaduto nella storia, avevo dei sentimenti da voler sfogare e mi divertivo a immaginare queste situazioni assurde fatte di personaggi assurdi. Quando finii la prima stesura feci leggere il testo ad Andrea D'Andrea, un amico che reputo uno sceneggiatore eccezionale. Se ne innamorò ed entrò nel progetto come collaboratore. Analizzandola, capimmo che stavo parlando della mia ansia dei 30 anni, del mio sentirmi incompleto e ingabbiato, proprio come Calamaro, il protagonista del film". E sulla realizzazione: "Il film è nato per essere girato in modo facile, tutto in una notte, in una sola location in sostanza, perché è il mio primo film e sapevo che avrei incontrato delle difficoltà non da poco col reperimento budget".