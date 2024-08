Oltre a due pietre miliari come "The Rocky Horror Pictures Show" (1975) e "IT" (1990), Tim Curry è stato protagonista di altri film come "Signori, il delitto è servito" (1985), "Caccia a Ottobre Rosso" (1990), "Oscar - Un fidanzato per due figlie" (1991), "Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York" (1992), "Scary Movie 2" (2001). L'ultima apparizione sul grande schermo dell'attore è stata nel 2010, in "Ladri di cadaveri - Burke & Hare" di John Landis. Da allora ha lavorato quasi esclusivamente come doppiatore in serie animate come "Phineas e Ferb", "Transformers: Rescue Bots" e "Star Wars: The Clone Wars" (era la voce di Palpatine). L'ultimo ruolo live-action è stato nel remake televisivo del "The Rocky Horror Picture Show" (2016).