"The Toxic Avenger" torna a nuova vita nel reboot con Kevin Bacon e Elijah Wood

Al cinema arriva "The Toxic Avenger"
© Yana Blajeva
© Yana Blajeva
Il film arriva nelle sale italiane italiane giovedì 30 ottobre
© Yana Blajeva
Reboot del cult anni 80 torna sul grande schermo "The Toxic Avenger". Il film, al cinema dal 30 ottobre, è una rielaborazione della pellicola della Troma Entertainment di Lloyd Kaufman del 1984 e riporta in vita l'antieroe per eccellenza deforme e indistruttibile. Scritto e diretto da Macon Blair vanta un cast stellare con Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige, Julia Davis, Jonny Coyne, Elijah Wood e Kevin Bacon.
Winston Gooze è un umile inserviente di fabbrica, un uomo qualunque schiacciato da turni massacranti e ignorato da una società che non lo vede. Ma una notte, un incidente lo condanna: il suo corpo viene inondato da sostanze tossiche che ne divorano la carne, lo deformano e lo trasformano in qualcosa di mostruoso… e indistruttibile. Dalle sue ceneri nasce Toxic Avenger, un antieroe dall’aspetto mostruoso e dalla forza sovrumana. Ma dietro i muscoli e le cicatrici ribolle una sete di vendetta radioattiva. Quando spietati magnati minacciano suo figlio, Toxie non ha scelta: deve scatenare la sua furia contaminata. In un mondo marcio, corrotto e divorato dall’avidità, la giustizia non ha più volto umano. Ora è un mostro. E la vendetta… ha l’odore della carne bruciata.
© Yana Blajeva
© Yana Blajeva
"The Toxic Avenger" è commedia horror, che tra sangue e splatter, con una buona dose di umorismo nero, mostra come la sete di vendetta si può trasformare in rivalsa sociale contro un sistema corrotto e una società contemporanea, che inquina e come dietro al mostro si nasconda sempre un nimo buno e umano. Il tutto condito da risate e divertimento assicurati.