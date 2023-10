Il capolavoro di Andrew Lloyd Webber al teatro Arcimboldi di Milano dall'11 al 22 ottobre 2023. Un vero e proprio kolossal, in lingua inglese con orchestra dal vivo e diretto da Federico Bellone. A interpretare il Fantasma, riprendendo un ruolo che ha già affrontato in passato, sarà Ramin Karimloo , tra i più stimati interpreti di musical al mondo e nominato agli Olivier Award e ai Tony Award. "E' un'emozione molto grande - dice il regista -. Perché 'Il Fantasma dell'Opera' è lo spettacolo più longevo della storia di Boradway ed è il musical considerato il re del genere. La nostra edizione sarà molto rispettosa della produzione originale del 1986, non abbiamo voluto tradire quello che il pubblico spera di vedere".

E' tutto pronto per " The Phantom of the Opera ".

"The Phantom of the Opera", da cui nel 2004 è stata tratta una versione cinematografica diretta dal regista di Hollywood Joel Schumacher, è stato visto, dal suo debutto a Londra nel 1986, da oltre 145 milioni di persone, in 183 città e 17 lingue, oltre ad aver ricevuto più di 70 importanti premi teatrali, tra cui sette premi Tony e quattro premi Olivier. È inoltre uno dei prodotti di intrattenimento più proficui della storia includendo il cinema e qualsiasi altro genere di spettacolo. Il musical, che vanta Andrew Lloyd Webber come compositore, Charles Hart come paroliere e Richard Stilgoe come co-autore del libretto e delle parole delle canzoni, è presentato grazie a un accordo con The Really Useful Group. La trama, ambientata a fine Ottocento, è liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Gaston Leroux e racconta di una bellissima soprano, Christine Daaé, che diventa l'ossessione di un misterioso uomo mascherato che vive nei labirinti sotterranei di Palazzo Garnier, l’iconica Opera di Parigi

Accanto a Ramin Karimloo nel ruolo del Fantasma, ci sarà il soprano italo americano Amelia Milo che interpreterà il ruolo della protagonista femminile Christine Daaé. A riconoscere per primo l’eccezionale talento della giovane è stato Andrea Bocelli, che l’ha voluta al suo fianco in numerosi concerti. "Ho sempre sognato di interpretare Christine da quando ero una bambina - dice la Milo, per la prima volta in scena in un musical -. Le magnifiche musiche di Andrew Lloyd Webber abbinate a questa storia appassionata hanno da sempre toccato la mia anima e catturato il mio cuore".

Un volto inedito come quello della Milo è solo una delle novità di un'edizione che, pur restando fedele alla trama originale, punta a portare ai giorni nostri il livello produttivo con sbalorditivi elementi scenografici ed effetti speciali sorprendenti, tra cui un lampadario in fiamme con sopra il Fantasma. "Tutto quello che è iconico è stato mantenuto e poi abbiamo cercato di rileggerlo con gli occhi di oggi: la storia e i personaggi sono gli stessi ma abbiamo cercato di dare quella dinamicità e freschezza a cui è abituato il pubblico del 2023 - spiega Bellone -. Probabilmente questo è il cast migliore in assoluto che si possa trovare per questo show in tutto il mondo. Per noi che amiamo il musical e questo genere è stato un sogno".