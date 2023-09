The Kolors, il concerto itinerante finisce male: il battello rischia di affondare

Imprevisto per i The Kolors.

La band di Stash sabato 23 settembre era impegnata in un concerto itinerante a bordo di un battello turistico sui Navigli, a Milano. Ma a un certo punto l'imbarcazione ha iniziato a inclinarsi imbarcando acqua da poppa. Gli organizzatori dell'evento hanno fatto subito evacuare la band e gli spettatori chiamando in soccorso un altro natante. Le cause dell'incidente sono ancora sconosciute ma si ipotizza che la causa sia stato il peso della backline messa a disposizione di Stash e soci.