Arriva al cinema il doc "Desire: The Carl Craig Story"

Da decenni tra i dj più celebrati della club culture europea, dopo aver conquistato il pubblico di Regno Unito e Irlanda, Carl Craig approda nelle sale cinematografiche italiane. "Desire: The Carl Craig Story non è soltanto un omaggio a un patrimonio musicale universale, ma un viaggio immersivo che unisce immagini potenti e ritmi ipnotici: il ritratto di una vita spesa interamente per l’arte, l’innovazione e il sacrificio.