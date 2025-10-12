Logo Tgcom24
dal 13 al 15 ottobre

Arriva al cinema il doc "Desire: The Carl Craig Story"

Ripercorre la carriera del pioniere della techno di Detroit

12 Ott 2025 - 15:55
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Dal 13 al 15 ottobre arriva delle sale italiane, "Desire: The Carl Craig Story", un viaggio che ripercorre la carriera del pioniere della techno di Detroit, Carl Craig. Acclamato al Tribeca Film Festival di New York dello scorso anno, diretto da Jean-Cosme Delaloye e distribuito da Sovereign, questo docufilm dipinge un ritratto intimo e potente di uno degli artisti più conosciuti della musica elettronica.

Da decenni tra i dj più celebrati della club culture europea, dopo aver conquistato il pubblico di Regno Unito e Irlanda, Carl Craig approda nelle sale cinematografiche italiane. "Desire: The Carl Craig Story non è soltanto un omaggio a un patrimonio musicale universale, ma un viaggio immersivo che unisce immagini potenti e ritmi ipnotici: il ritratto di una vita spesa interamente per l’arte, l’innovazione e il sacrificio.

Il docufilm illumina il genio visionario di Craig e l'epopea culturale di Detroit, avvalendosi di un eccezionale tesoro di materiali d'archivio inediti, di una colonna sonora mozzafiato e testimonianze di giganti della scena come Laurent Garnier, Gilles Peterson, Moodymann, Roni Size, Kenny Larkin, Moritz Von Oswald, Fabio, James Lavelle.

carl craig