"The Animal Kingdom", una storia di libertà tra avventure e straordinari effetti speciali

Presentato in anteprima mondiale al 76esimo Festival di Cannes, scelto per la sezione Crazies del Torino Film Festival 2023 e vincitore di 5 premi César, tra cui Miglior Colonna Sonora per Andrea Laszlo De Simone e Migliori effetti speciali, ora il film di Cailley sbarca nei cinema italiani dal 13 giugno. Tra azione e metamorfosi degne della saga degli X-Men, "The Animal Kingdom" mette in scena con sorprendenti effetti visivi un’avventura emozionante e spettacolare, una storia sulla libertà e su tutto ciò che possiamo essere in grado di fare se abbracciamo la nostra vera natura.