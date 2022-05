Teho Teardo tra tour, teatro, colonne sonore e nuovo album

Teardo è stato inoltre nominato per la terza volta ai prestigiosi Irish Times Theatre Award nella categoria Best Soundscape per la colonna sonora dello spettacolo "Medicine" di Edna Walsh, con il quale sta lavorando a una nuova produzione. Sul fronte cinematografico sono attualmente in fase di lavorazione le musiche per la colonna sonora di "Orlando", il nuovo film di Daniele Vicari, mentre proseguono le sessioni berlinesi insieme a Blixa Bargeld (fondatore e leader degli Einstürzende Neubauten) in vista dell’uscita del secondo disco del duo (previsto per fine 2022).

IL DISCO "ELLIPSES DANS L'HARMONIE"

- Uscito nel marzo del 2020 per Specula Records, il lavoro nasce dall’invito di Massimiliano Tarantino, Direttore della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano (che per la prima volta in questa occasione ha prodotto un’opera musicale), a visitare l’archivio della Fondazione, autentica wunderkammer che custodisce le prime edizioni di alcuni tra i massimi capolavori della letteratura universale: "Mi è stato chiesto se fossi interessato a scrivere musica ispirata a quel testo o a qualche altro libro presente nell’archivio. Mi sono perso in quei circa dieci chilometri di libri fino a quando, casualmente, mi trovo davanti alla prima edizione de L’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert, testo cardine dell’illuminismo. L’Encyclopédie contiene diverse partiture, che non rappresentano esercizi o composizioni, ma esempi che hanno lo scopo di insegnare a scrivere un contrappunto, una cadenza, oppure come lavorare con l’armonia. In altre parole è una sorta di campionatore di tre secoli fa che finora nessuno ha mai utilizzato. Non essendo interessato a un’operazione puramente filologica, ho scelto di registrare tutte le partiture dell’Encyclopédie, raccoglierle in un archivio di memorie sonore e, successivamente, scrivere musica che tenesse in considerazione quelle regole"."Ellipses dans l’harmonie" intende rappresentare non solamente un omaggio all’Encyclopédie, ma anche una connessione politica con lo spirito dell’Illuminismo, che ha guidato la genesi dell’opera e che torna attuale come una necessità di luce davanti ai nuovi oscurantismi.

IL TOUR

- Dopo il debutto fiorentino il tour, che vede coinvolte sul palco anche le violoncelliste Flavia Massimo e Laura Bisceglia e la violista Ambra Chiara Michelangeli, proseguirà venerdì 13 maggio al Locomotiv Club di Bologna, sabato 14 al Teatro del Parco di Mestre, domenica 15 all’Angelo Mai di Roma e giovedì 19 al Circolo della Musica di Rivoli (Torino). Gran finale, venerdì 24 giugno, con l’ultima data presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano, il progetto ha preso avvio.