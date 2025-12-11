Teatro Scala, il direttore Chailly: "Tornerò sul podio molto presto"

Il direttore musicale della Scala, Riccardo Chailly, tornerà a dirigere "molto presto". Lo ha assicurato lo stesso maestro dopo che mercoledì ha dovuto interrompere la seconda rappresentazione di "Una Lady Macbeth del distretto di Mceńsk" a causa di un malore per cui è rimasto una notte in osservazione al centro cardiologico Monzino. "Rivolgo un sentito ringraziamento ai musicisti e a tutti coloro che hanno voluto esprimere vicinanza e affetto in questo momento - ha fatto sapere attraverso i social del teatro -: sono stato veramente toccato dalla quantità dei messaggi. Desidero rassicurare tutti: tornerò sul podio molto presto".