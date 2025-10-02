I 30 anni di Teatro Puntozero Beccaria, dal carcere al palco

La stagione si apre martedì 28 ottobre alle 19:30 con "Errare Humanum est", storica produzione di PuntozeroBeccaria, sostenuta da Fondazione KPMG Italia ETS. In scena gli attori della compagnia Puntozero (giovani detenuti e non) e ospiti d’eccezione come il rapper El Simba e la cantante Joseena con le loro produzioni originali, sempre prodotte da Puntozeroteatro: una riflessione sul disagio, la devianza minorile, la giustizia, che vede confrontarsi in scena detenuti e non detenuti con un pubblico di coetanei, per mostrare che cambiamento e crescita personali sono possibili e promuovere l’importanza della prevenzione al disagio giovanile.