Da Maurizio Battista a Lillo e Greg per la nuova stagione del Teatro Olimpico

Tra i comici più attesi, Lillo e Greg che riportano "MOVIe ERCULeO", lo show che stravolge i generi del cinema, sold out l'anno scorso, dall’11 al 29 marzo. Lillo: "Si ride molto, è molto divertente e originale, perché sono sketch dedicati al mondo del cinema, oggi ci sono più monologhisti e stand-up comedy, quindi facciamo una cosa un po' diversa, che manca". Chiara Francini (12-14 maggio) porta "Forte e Chiara": "È un po' un tuffo nel passato per chi è tra i 30 e i 55-60 anni, viene dal mio penultimo romanzo che è stato un best seller, è divertente, malinconico, a tratti è amaro, come l'ironia toscana, è un monologo che fa ridere ma che porta anche a riflettere che credo sia la cosa principale quando si va a teatro.