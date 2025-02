Al Menotti un Pirandello “al quadrato”

In effetti la forza del messaggio pirandelliano c'è tutta in questa storia di gente che vive e di gente che mormora, in un paese siciliano di inizio '900, in cui le convenzioni, le apparenze, le malelingue sono (o sembrano essere) più forti della volontà di autodeterminazione dell'individuo. Al centro della storia c'è il vecchio professor Toti, con i suoi paradossi esistenziali. Vessato dalla classe, dal preside e dallo Stato, sbeffeggiato e sottopagato, decide di vendicarsi di tutto e di tutti, sposando (quasi solo per vedere l'effetto che fa) la giovane figlia del custode del liceo, incinta di un ragazzo del paese, senza un soldo e senza un lavoro. Da qui la reazione bigotta dell'intero contesto, cittadino e familiare, e la lunga lotta del vecchio professore per spezzare le catene della maldicenza e dell'ipocrisia.