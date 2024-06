A teatro anche d'estate: al Franco Parenti "Il viaggio continua" con Luxuria, Ambra Angiolini, concerti e molto altro

L’8 luglio, il Foyer si trasforma in una festa musicale con "Quartetto in festa", un concerto-aperitivo con Alinde Quartet e Bernhard Bauer. La serata promette un’immersione nei ritmi vivaci delle tarantelle e delle serenate, mescolando musica classica e popolare in una celebrazione gioiosa. Il 9 luglio, Lucilla Giagnoni e Alessio Bertallot presentano "Djoniso" ai Bagni Misteriosi. Questo spettacolo intreccia teatro e musica, esplorando il mito di Dioniso attraverso testi classici e musiche contemporanee. È un viaggio affascinante che unisce antico e moderno, portando in scena l’energia vitale del dio greco.

Nello stesso periodo, dal 9 al 14 luglio, la Sala Blu ospita "Sarfatti", una rappresentazione della vita di Margherita Sarfatti, donna di grande cultura e influenza nell’arte italiana del Novecento. Scritto da Angela Dematté e diretto da Andrea Chiodi, lo spettacolo offre uno sguardo approfondito sulla complessa relazione tra Sarfatti e Mussolini, nonché il suo impatto sulla storia dell’arte.