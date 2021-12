Teatro alla Scala, 12 minuti di applausi per il "Macbeth" di Verdi

Dodici minuti di applausi per il "Macbeth" di Giuseppe Verdi, con la direzione del maestro Riccardo Chailly e con la regia di Davide Livermore, che ha inaugurato la stagione del Teatro alla Scala. Tra gli applausi per la compagnia di canto, anche disapprovazioni per la regia, in specie dal loggione. Successo personale di Luca Salsi e qualche disapprovazione isolata per Anna Netrebko. Calorosi applausi per Chailly.