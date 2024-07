Effetto Taylor Swift: per i concerti a Milano prenotazioni più che triplicate

Gli ultimi numeri segnano un incremento pazzesco degli affitti brevi, dal 12 al 15 luglio. Ma non si tratta solo di una partecipazione italiana. Pare che un visitatore su quattro sia statunitense. Infatti, rispetto allo stesso periodo lo scorso anno, nel 2023, si registra una crescita del 600 per cento di turisti americani a Milano. L'ufficio studi di Confcommercio evidenzia un più 4 per cento nella presenza alberghiera e un più 11 per cento negli affitti brevi. Taylor Sfwift, con il suo "Eras Tour", attira fan di generazioni diverse. Ma è sempre Airbnb a esporre i dati. I Millennials, nati tra il 1980 e il 1994, sono i veri swifties che segnano il 47 per cento delle prenotazioni.