Poi il ringraziamento ai medici ("Straordinari, sanno il fatto loro"), e una descrizione tutt'altro che edulcorata di quanto successo: "Un ragno enorme ha deciso di staccarmi un pezzo di carne e il suo veleno mi ha fatto un bel po' di danni. Ho dovuto far venire i dottori in Messico per un'iniezione prima del concerto". A corredo, la foto della gamba destra segnata dal morso e dalla terapia.