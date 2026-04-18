The Pretty Reckless, Taylor Momsen torna in versione femme fatale punk
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La cantante dei Pretty Reckless, 32 anni, è stata costretta a un'iniezione d'urgenza prima di salire sul palco in apertura del concerto degli AC/DC
Taylor Momsen è stata morsa da un ragno velenoso a Città del Messico, dove si trovava per aprire il concerto degli AC/DC con la sua band, The Pretty Reckless. La cantante e attrice americana, 32 anni, ha raccontato tutto sui social, dove ha pubblicato la foto della sua gamba visibilmente martoriata, accompacon da una dose di ironia che non l'ha abbandonata nemmeno nelle ore più complicate.
Il primo messaggio social è arrivato il 14 aprile, quando Taylor Momsen era già ricoverata. "Oggi in ospedale, domani lo show. I ragni velenosi NON sono una bella cosa", aveva scritto su Instagram, aggiungendo subito dopo: "Lo spettacolo deve continuare, ci vediamo domani a Città del Messico".
Poi il ringraziamento ai medici ("Straordinari, sanno il fatto loro"), e una descrizione tutt'altro che edulcorata di quanto successo: "Un ragno enorme ha deciso di staccarmi un pezzo di carne e il suo veleno mi ha fatto un bel po' di danni. Ho dovuto far venire i dottori in Messico per un'iniezione prima del concerto". A corredo, la foto della gamba destra segnata dal morso e dalla terapia.
Le condizioni hanno richiesto una notte in ospedale sotto osservazione. Una volta stabilizzata, Taylor è stata dimessa e poi è salita regolarmente sul palco la sera successiva, mantenendo la promessa fatta ai fan messicani. Nessuno slittamento di date, nessun rinvio: il tour degli AC/DC, di cui i Pretty Reckless sono spalla, è proseguito secondo il programma.
Quello del ragno non è il primo incontro "ravvicinato" di Taylor Momsen con "certi" animali. Nel 2024, sempre in tour con gli AC/DC, la cantante e attrice era stata morsa da un pipistrello, sempre a una gamba. Un dettaglio su cui la cantante stessa ha ironizzato: "Non sarebbe un tour degli AC/DC se non venissi morsa. Aggiungiamolo alla lista".
Cresciuta davanti alla telecamera - volto di Cindy Lou nel "Grinch" e di Jenny Humphrey in "Gossip Girl" -Taylor Momsen ha poi scelto la musica, mettendosi alla guida dei Pretty Reckless. Con album come Going to Hell e Death by Rock and Roll si è ritagliata uno spazio di rilievo nella scena rock internazionale, fino a meritarsi l'apertura dei concerti di una delle band più longeve della storia. Ragni (e pipistrelli) permettendo.
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