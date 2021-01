Tanya Roberts non ce l'ha fatta: morta un giorno dopo l'annuncio 

Dopo una serie di "bizzarri" eventi questa volta Tanya Roberts è ufficialmente deceduta. Domenica il suo portavoce aveva diffuso la notizia della morte dell'attrice, poi smentita da fonti del nosocomio riportate dal sito TMZ. Adesso è proprio lo stesso sito a dare il definitivo annuncio della sua scomparsa, citando le dichiarazioni del partner Lance O'Brien. L'uomo ha ricevuto una telefonata dal medico di Tanya lunedì sera, un giorno dopo il prematuro annuncio, in cui gli è stata comunicata la morte effettiva della sua compagna.

L'attrice aveva avuto un malore ed era svenuta mentre portava a spasso i suoi cani, il 24 dicembre, venendo ricoverata al Cedar-Sinar Hospital di Los Angeles. Domenica Lance aveva detto al suo addetto stampa che Tanya era morta. L'uomo era andat a trovarla in ospedale e lei aveva improvvisamente aperto gli occhi per poi richiuderli, stando al racconto del suo partner, apparentemente per sempre. Sconvolto dal dolore Lance se ne era andato senza cercare di parlare con un medico e aveva avvisto subito il portavoce di Tanya, dicendogli che la donna gli era morta tra le braccia. Lunedì una telefonata dal Cedars lo informava che Tanya era ancora viva.



Nei primi anni 80 si è fatta conoscere nel mondo con un ruolo nella serie "Charlie's Angels", per poi essere l'ultima Bond girl dell'era Roger Moore nel film "Bersaglio mobile", del 1985.



L'ultimo post dell'attrice sui social risale a domenica: un augurio di buon anno con un'immagine tratta proprio da "Bersaglio mobile", in cui ha interpretato la Bond girl Stacey Sutton.

Prima di entrare nell'Olimpo delle bond girl la Roberts ha interpretato "Sheena, regina della giungla" (1984), film tratto da una serie a fumetti in cui la protagonista è una sorta di Tarzan al femminile. Un ruolo in cui ha sfoggiato tutta la propria avvenenza. La sua avventura al cinema è proseguita fino a metà anni 90 ma con pellicole di scarsa rilevanza. A cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio è invece tornata prepontetemente alla ribalta grazie al piccolo schermo, grazie al ruolo di Midge Pinciotti nella sitcom di grande successo "That 70's Show".

