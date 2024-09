Prodotto da Tananai e Davide Simonetta, il brano si apre con l’arpeggio del pianoforte che accompagna l’intero brano, una ballad dal tono dolceamaro, una richiesta e dichiarazione d’amore, ma anche la promessa di migliorare e imparare dai propri errori. Il videoclip, diretto da Nicolò Bassetto per Borotalco.tv, vede il protagonista, rappresentato dallo stesso Tananai, intrappolato in un loop di azioni e conseguenze destinate a ripetersi all’infinito, fino a quando, in un momento di lucidità che lo riporta alla realtà, non deciderà di provare a invertire lo stato delle cose.