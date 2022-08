Sylvester Stallone scaricato dalla moglie dopo 25 anni: Jennifer Flavin chiede il divorzio

Secondo TMZ che ha dato la notizia per primo, a chiedere il divorzio è stata l'ex modella, che accusa l'attore di aver trasferito e dissipato beni dai fondi coniugali. Proprio qualche giorno fa "Rocky" ha mostrato il suo nuovo tatuaggio sul braccio, il suo cane di razza bullstiff a coprire il tattoo con il volto di Jennifer, che aveva sul bicipite da anni. Un indizio che aveva già scatenato il gossip lasciando intendere che la coppia fosse in crisi.

A sua volta Jennifer ha condiviso, proprio in questi giorni, uno scatto su Instagram insieme alle tre figlie, che ha avuto con Stallone, scrivendo: What's more ... These girls are my priority: nothing else matters. The 4 of us forever", ovvero: "Queste ragazze sono la mia priorità, nient'altro conta. Noi 4 per sempre".

La Flavin avrebbe già presentato la richiesta venerdì scorso in tribunale della contea di Palm Beach, in Florida.

Nei documenti del divorzio depositati si legge: "Su informazione e convinzione della moglie, il marito si sarebbe impegnato nella dissipazione, esaurimento e/o spreco intenzionale dei beni coniugali con un impatto economico negativo sul patrimonio coniugale...".

Comportamento che, stando alle carte, prevederebbe un risarcimento della Flavin con una ridistribuzione dei beni coniugali a suo favore. A Stallone inoltre potrebbe essere "vietato vendere, trasferire, assegnare, gravare o dissipare qualsiasi patrimonio per tutta la durata del procedimento".

In esclusiva a People Jennifer Flavin ha dichiarato di essere molto "triste" per la richiesta di divorzio dal marito Sylvester Stallone, ma che tra loro "le cose andranno comunque avanti amichevolmente.

"Sono triste di annunciare che dopo 25 anni di matrimonio ho chiesto il divorzio da mio marito Sylvester Stallone. Anche se non saremo più sposati, apprezzerò sempre la relazione di oltre 30 anni che abbiamo condiviso, e so che siamo entrambi impegnati con le nostre bellissime figlie".

"Chiedo privacy per la nostra famiglia mentre andiamo avanti amichevolmente", ha aggiunto la Flavin.

Sylvester Stallone posta uno scatto con le tre figlie: "Sono molto fortunato, ma ora smettete di crescere così alte" "Sono un uomo molto fortunato ad avere figlie così meravigliose e affettuose che non mi hanno portato altro che gioia. Ora vorrei che smettessero di crescere così alte". Sylvester Stallone posta uno scatto con le figlie su Instagram. Rambo posa orgoglioso al fianco delle bellissime Sophia, Sistine e Scarlet Stallone (tutte di secondo nome fanno Rose) nate dal matrimonio con l'ex modella americana Jennifer Flavin. Tutte, appunto, altissime. Tale madre...

Stallone, 76 anni, e Flavin, 54, si sono sposati nel 1997 dopo il primo incontro nel 1988 in un ristorante a Beverly Hills, in California. Insieme hanno avuto tre figlie: Scarlet, 20, Sistine, 24 e Sophia, 25. (Stallone è anche padre in figlio Seargeoh dal suo precedente matrimonio con Sasha Czack. Un altro figlio Sage, avuto con Starlin Wright, è morto nel 2012.

Tre mesi fa la coppia aveva celebrato i 25 anni di matrimonio con un tenero post su Instagram: "Buon 25° anniversario alla mia fantastica moglie", aveva scritto Stallone nella didascalia: "Non ci sono parole sufficienti per descrivere ciò che questa donna incredibilmente disinteressata e paziente ha significato per le nostre vite e vorrei solo che potessero essere altre 25! Grazie tesoro!"

La Flavin aveva poi commentato: "Grazie amore mio! Ti amo così tanto e passeremo insieme i prossimi 25 anni! Continua a sorridere e sarò tua per il resto della mia vita!".