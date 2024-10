Sydney Sweeney è irriconoscibile nei panni della pugile Christy Martin: ecco le prime foto

Metamorfosi per Sydney Sweeney. La bionda attrice di "Euphoria" e "Tutti tranne te" ha postato su Instagram i primi scatti direttamente dal set del suo prossimo film in cui appare irriconoscibile non solo per i capelli riccioli castani ma per infrangere totalmente l'immagine con cui si è affermata dentro e fuori dal set: una nuova Marilyn. L'attrice si sta cimentando in un ruolo completamente diverso e sarà protagonista di un biopic che la vedrà nei panni dell'ex pugile professionista Christy Martin,