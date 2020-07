Superstar di Bollywood Amitabh Bachchan positivo a coronavirus

Amitabh Bachchan, una delle superstar di Bollywood, ha annunciato di essere positivo al coronavirus ed è ora ricoverato in ospedale a Mumbai. Il 77enne Bachchan ha dichiarato che la sua famiglia e il suo staff sono stati sottoposti a test. Anche figlio 44enne e collega Abhishek è risultato positivo. Bachchan ha recitato in oltre 200 film indiani negli ultimi cinque decenni. E' anche un ex politico e conduttore televisivo.