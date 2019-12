"Star Wars 9" conquista il box office Usa, ma delude le aspettative

E' " Star Wars -L'Ascesa di Skywalker ", nono e ultimo capitolo della saga, a guidare la classifica degli incassi americani nel weekend che inaugura la stagione natalizia. Ben 175 milioni e mezzo di dollari al botteghino, un incasso notevole ma al di sotto delle aspettative degli analisti e dei precedenti capitoli. "Il Risveglio della Forza" e "Gli Ultimi Jedi" avevano infatti superato i 200 milioni di dollari al loro debutto in sala.

Si iniziano a svelare i primi dettagli di "Star Wars - L'ascesa di Skywalker", il nono capitolo della saga che uscirà a dicembre. Le foto pubblicate da "Vanity Fair" (e scattate dalla fotografa Annie Leibovitz) mostrrano il dietro le quinte del set e svelano i nuovi personaggi stellari. La location delle riprese è la Valle della Luna, nel sud della Giordania, dove si svolgeranno alcuni degli scontri più importanti. Tra le new entry, che combatteranno fianco a fianco alle vecchie conoscenze, ci sarà Keri Russell, nei panni della fuorilegge mascherata Zorri Bliss. A Richard E Grant è stato invece affidato il ruolo del villain: interpreterà infatti il generale Pryde, a capo dell'esercito del Primo Ordine. La giovane attrice britannica Naomi Ackie vestirà invece i panni della ribelle Jannah e nel servizio fotografico è immortalata mentre cavalca degli orbaks assieme a Finn (John Boyega).

A milioni di distanza dal primo posto (con soli 26,1 milioni di incassi) troviamo "Jumanji The Next Level", mentre scivola in terza posizione il blockbuster di casa Disney "Frozen II" (12, 3milioni). Appena fuori dal podio "Cats", che alla sua prima uscita nelle sale americane raccoglie 6,5 milioni di dollari e "Cena con delitto", che perde due posizioni rispetto alla scorsa settimana.