Pierfrancesco Favino e Marco Bellocchio premiati a New York

Scrosci di applausi per la IV edizione di "Italy On Screen Today Film Fest", il festival ideato e diretto da Loredana Commonara per l’associazione Artistic Soul che porta a New York - dal 21 al 24 novembre - e a Miami - dal 12 al 14 dicembre - i migliori film del cinema italiano contemporaneo. In apertura della quarta edizione, "Il Traditore", il film che l’Italia ha scelto per concorrere agli Oscar 2020 nella categoria miglior film internazionale. Al Walter Reade Theater-Lincoln Center, Marco Bellocchio e l’attore Pierfrancesco Favino hanno ricevuto il Premio Vento d’Europa, Wind of Europe International Award sotto l’Alto Patronato delle EU.