Michele Riondino e Violante Placido nella commedia "Restiamo amici" tra truffe e tradimenti

Alessandro, pediatra di quarant'anni, vive con il figlio adolescente Giacomo. Da quando ha perso la moglie conduce una vita monotona e ritirata. Un giorno riceve una telefonata dal Brasile: è Luigi, l'amico di sempre che gli chiede di raggiungerlo immediatamente. Alessandro parte subito, ma giunto a destinazione scopre che l'allarme lanciato è una menzogna e che in realtà Luigi ha architettato uno stratagemma per impossessarsi di tre milioni di euro. Il padre gli ha appena lasciato una grossa eredità vincolata, destinata a un nipote. Luigi però non ha figli. Quale piano ha intenzione di escogitare?



Il romanzo "Si può essere amici per sempre", scritto da Bruno Burbi, ha ispirato il film che mette in campo un'avventura rocambolesca che qualcuno ha paragonato a una sceneggiatura dei fratelli Coen.



Il regista lo descrive "con la tipica struttura da commedia incentrata su personaggi ben delineati e sui loro scontri, a cui si aggiunge un plot quasi giallo che riserva molte sorprese, costringendo i protagonisti ad adattare il loro carattere alle mutevoli condizioni proposte dal racconto. Racconto che li porterà ad abbandonare la loro piccola e tranquilla città di provincia per le enormi ed assolate piazze di Roma, per il magnifico mare del Brasile con le sue spiagge, fino alla giungla di vetro e cemento delle banche svizzere".