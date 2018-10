Arriva il 18 ottobre nelle sale italiane " L'Ape Maia - Le olimpiadi di miele ", il nuovo lungometraggio che ha per protagonista l'ape amatissima da più di una generazione. In questa avventura si affronta il tema dell'importanza del lavoro di squadra, della collaborazione, dell’amicizia e della consapevolezza che nella vita non è importante avere sempre una risposta a tutte le domande... Tgcom24 vi offre una clip esclusiva .

"L'Ape Maia - Le olimpiadi di miele" rappresenta un ulteriore miglioramento della storia rispetto al lungometraggio precedente, sia tecnicamente che narrativamente. Inoltre vanta un design, un’animazione e, addirittura, una colonna sonora decisamente perfezionati e di qualità ancora più elevata. Se prima la storia era incentrata principalmente sull'importanza per Maia di essere sé stessa, l'idea de "L'Ape Maia - Le olimpiadi di miele" era di ampliare il contesto fisico ed emotivo dell'apina.



Il pubblico vedrà Maia alle prese con delle difficoltà che non aveva mai affrontato prima, perciò conoscerà una Maia che non aveva ancora mai visto. Ovviamente, Maia rimarrà sempre la stessa, così come le sue qualità fondamentali, che sono l'altruismo verso tutti gli altri insetti, la tenerezza e la bontà.