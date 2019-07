Il gioco continua nel primo trailer di "Jumanji: The Next Level"

Arriverà a gennaio 2020 in Italia ancora per la regia di Jake Kasdan, "Jumanji: The Next Level", sequel del fortunato reboot del 2017. Ritroviamo nel primo trailer italiano i protagonisti Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan che si imbattono di nuovo nel celebre gioco apparso per la prima volta sul grande schermo nell’iconico film del 1995 con protagonista Robin Williams.