Cinema, dal 4 maggio nel Lazio riaprono i set ma saranno... "blindati"

Qualcosa si muove nel mondo del cinema, paralizzato ormai da più di due mesi. Nel Lazio la produzione cinematografica potrà riprendere dal 4 maggio, e la Regione Lazio ha stilato delle indicazioni per il settore. Tra queste sono previsti test sulle condizioni di salute degli attori prima delle riprese, mascherine per tutti gli operatori e per gli attori quando non sono in scena, distanze di sicurezza quando possibile.

Per la riapertura dei set cinematografici nel Lazio, a partire da lunedì, è prevista una specifica formazione del personale (dispositivi di protezione e regole igienico sanitarie), regole per le produzioni, set, troupe e attori, la presenza di un medico competente aziendale, la misurazione della temperatura in ingresso e in uscita, la presenza di soluzioni idroalcoliche per l'igiene.

Anica: "Tornare in sicurezza è la prima cosa" "Tornare sul set è la prima cosa che vogliamo fare. Dobbiamo mettere in sicurezza le condizioni per farlo: l'organizzazione dei nostri set è un sistema complesso, ma abbiamo le capacità, produttive e professionali, di adattarci, magari modificando alcune pratiche". A dirlo è Francesca Cima, presidente dei produttori Anica. "Tutti chiedono sicurezze, e noi a nostra volta - spiega riferendosi all'intero sistema produttivo di un set che va dai tecnici agli attori -. Le chiediamo e le vogliamo offrire alle persone che lavorano con noi, in primo luogo dal punto di vista della salute, ma immediatamente dopo quella di poter lavorare e ritornare a produrre e distribuire reddito, dando il nostro importante contributo alla ripartenza collettiva di tutto il paese. Sappiamo che l'incertezza è una cifra di questo periodo, ma non vogliamo stare fermi".

