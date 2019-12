Cate Blanchett in fuga dalla famiglia in "Che fine ha fatto Bernadette?"

Cate Blanchett torna al cinema il 12 dicembre con " Che fine ha fatto Bernadette? ". Tgcom24 offre in anteprima una scena del film diretto da Richard Linklater , in cui l'attrice premio Oscar interpreta una madre "in fuga" dalle responsabilità. Sarà la figlia Bee, interpretata da Emma Nelson, a mettere insieme gli indizi che Bernadette ha lasciato dietro di sé, per scoprire dove sia scappata.

Bernadette Fox (Cate Blanchett) è una leggenda nel campo dell'architettura, ma da tempo ha smesso di lavorare e si è ritirata a vita privata. Non è un tipo facile: dietro i suoi occhialoni si cela infatti una personalità complessa e a tratti scostante. Un giorno la figlia Bee (Emma Nelson) chiede un viaggio in Antartide come premio per la pagella perfetta.

Bernadette si getta eroicamente nei preparativi, ma ormai è consumata dallo sforzo di adattarsi a una vita che non le assomiglia affatto e in cui non si ritrova. Incapace di gestire intoppi e disastri del quotidiano, abbandona i preparativi e asseconda il suo istinto di fuga, scomparendo di punto in bianco e lasciando a suo marito (Billy Crudup) e a sua figlia il compito di raccogliere i cocci.

