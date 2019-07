Bérénice Bejo nel thriller drammatico "Il segreto di una famiglia"

La giovane Eugenia, dopo molti anni di assenza e a seguito di un grave ictus che ha colpito suo padre (che lo costringe a vivere collegato a un respiratore artificiale), torna a La Quietud, la tenuta di famiglia vicino a Buenos Aires, dove ritrova la madre e la sorella. Le tre donne sono costrette ad affrontare i traumi emotivi e gli oscuri segreti del passato che hanno condiviso sullo sfondo della dittatura militare. Emergono rancori sopiti da tempo e gelosie, il tutto amplificato dall’inquietante somiglianza fisica tra le due sorelle, che scoprono di avere più cose in comune di quanto avessero mai pensato. Sul racconto del nuovo incontro tra le due sorelle, che cresciute insieme hanno sviluppato un’empatia e una vicinanza molto singolare singolari, aleggia la reminiscenza del dramma nazionale dei desaparecidos e degli orrori dell'Argentina durante gli anni 70. Il regista descrive il film come " una storia intima sull'universo femminile e sulla sorellanza. All'inizio del racconto e osservate dalla stessa prospettiva di partenza, Eugenia e Mia appaiono alquanto simili. Tuttavia, mano a mano che evolve, la storia prenderà direzioni diverse e seguirà i differenti percorsi scelti dalle due donne nel corso delle loro vite"

"I tranquilli paesaggi che abbracciano le donne durante il giorno, mentre si aggirano tra gli alberi e gli animali, sono in netto contrasto con gli scenari notturni, quando un silenzio assordante rivela la storia vissuta tra queste mura”, ha scritto nelle note di regia Trapero. Il suo film più famoso è "Il Clan", che ha vinto il Leone d'argento per la migliore regia al Festival di Venezia 2015 e che in comune con "Il segreto di una famiglia" il confronto con l'eredità della dittatura militare argentina e il racconto di un nucleo famigliare totalizzante (dominato dalle figure maschili nel primo, e da quelle femminili dell'ultimo).



La protagonista Bérénice Bejo ha avuto diversi ruoli in film d'autore, da “Fai bei sogni” di Bellocchio a "Il passato" di Farhadi. E' sposata con il regista Michel Hazanavicius che l'ha diretta in numerosi film, tra cui il noto "The Artist".