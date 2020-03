Auguri a Ornella Muti: l'icona del cinema italiano festeggia 65 anni

Tanti auguri a Ornella Muti , che festeggia oggi 65 anni. Un fascino senza tempo quello dell'attrice italiana, che si è fatta conoscere in Italia e all'estero grazie a ruoli importanti. Dopo l'esordio a soli 14 anni con "La moglie più bella" di Damiani non si è più fermata, conquistando con il suo fascino registi e attori in tutto il mondo.

Nata a Roma nel 1955 come Francesca Romana Rivelli, a soli 14 anni viene notata dal regista Damiano Damiani che la vuole per uil suo film "La moglie più bella". E' proprio lei a ribattezzarla Ornella Muti, in onore di due personaggi femminili dannunziani (Ornella de "La figlia di Iorio" e Elena Muti de "Il piacere").

IL SUCCESSO CON MONICELLI - Nel 1974 recita a fianco di Ugo Tognazzi sul set di "Romanzo popolare", film drammatico di Mario Monicelli che le spalanca le porte del cinema. Negli anni successivi lavora con Vittorio Gassman, Gérard Depardieu, Marcello Mastroianni e Adriano Celentano.

CARRIERA INTERNAZIONALE - Nel 1980 conquista anche Hollywood con il kolossal "Flash Gordon", e nel 1984 recita con Jeremy Irons, Fanny Ardant e Alain Delon per il film "Un amore di Swann", Negli ultimi anni è tornata sul set per Woody Allen ( "To Rome with love") e per i registi italiani Paolo Virzì ("Notti magiche"), Domenico Fortunato ("Wine to love") e Fabrizio Guarducci ("Mare di grano").

VITA PRIVATA - Ornella Muti è stata sposata due volte, con l'attore Alessio Orano e con Federico Fachinetti. L'attrice ha tre figli: Naike, avuta da Orano, Andrea e Carolina, nati dal matrimonio con Fachinetti

