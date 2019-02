Ornella Muti-Naike Rivelli, intesa al bacio tra madre e figlia al Ball des Sports 2019

Madre e figlia, quasi come sorelle, unite e un po' pazze, per una famiglia fuori degli schemi. Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli non sono nuove a provocazioni ad alto tasso di sensualità sui social. Ospiti a Wiesbaden, in Germania, per l'annuale Sports Ball (dal 1970 è l'evento benefico di maggior successo in Europa per lo sport), l'attrice 63enne e l'irriverente figlia non hanno lesinato in audacia facendosi immortalare in atteggiamenti sexy, bacio sulle labbra compreso.