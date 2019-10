Alla Festa del Cinema di Roma la stella è John Travolta

John Travolta è una delle star più acclamante della 14esima edizione della Festa del Cinema di Roma , dove oltre a ricevere il Premio Speciale alla carriera , ha presentato anche il film " The Fanatic " di Fred Durst, in cui interpreta un fan ossessionato da un attore. Travolta, 65 anni, si è detto onorato di aver recitato in film che ha definito "senza tempo".

Parlando della sua lunga carriera (oltre 70 film) ha ammesso: "Per me è un privilegio aver fatto alcuni film. I miei tre preferiti? Pulp Fiction, La febbre del sabato sera e Grease". Il divo ha detto di non avere rimpianti per i ruoli rifiutati tra cui, ha ammesso, ci sono film come "American Gigolo'" e "Ufficiale e gentiluomo". "

"Ho fatto altre cose ed è andata bene lo stesso. Sono grato di poter fare ancora film alla vecchia maniera di Hollywood, non sono fatto per i film alla Marvel, E' questioni di gusti personali, ma tutto è intrattenimento".