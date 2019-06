Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean (Turner) viene quasi uccisa quando viene colpita da una misteriosa forza cosmica. Una volta tornata a casa, questa forza non solo la rende infinitamente più potente, ma anche molto più instabile. Mente cerca di lottare per combatterla dentro di sé, libera i suoi poteri in modi che non può né comprendere né contenere. Con Jean fuori controllo che ferisce le persone che ama di più, il tessuto che tiene insieme gli X-Men inizia a cedere. Vedendo la loro famiglia andare in pezzi, i mutanti dovranno trovare un modo per tornare uniti, sia per salvare l’anima di Jean, che per salvare il pianeta dagli alieni che desiderano armare la sua forza spaventosa per governare la galassia. Lo scontro coinvolge, tra gli altri, il Dottor Xavier (McAvoy), Magneto (Fassbender), Mystica (Lawrence), Bestia (Nicholas Hoult), Ciclope (Tye Sheridan), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee), Tempesta (Alexandra Shipp) e Quicksilver (Evan Peters).