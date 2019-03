Tratto dal romanzo di W. Bruce Cameron , l'autore che ha già ispirato il film "Qua la zampa!", e diretto da Charles Martin Smith , "Un viaggio a quattro zampe", in uscita nelle sale italiane il 14 marzo, narra la straordinaria avventura di Bella, una dolce cagnolina, che percorrerà oltre 600 chilometri, da sola, per ritrovare il suo padrone. Guarda la clip in esclusiva

Accolta con amore da Lucas (Jonah Hauer-King), uno studente di medicina, che la trova in una casa abbandonata e la porta con sé, dalla madre Terri (Ashley Judd) e dalla fidanzata Olivia (Alexandra Shipp), Bella è una dolce cagnolina, disposta a tutto pur di tornare a casa quando alcune circostanze negative la porteranno lontana dal suo padrone.



"Un'avventura epica", la definisce Ashley Judd, "una storia che parla del vero amore", dice Cameron, l'autore del libro da cui è tratto il film. Una pellicola che evidenzia il forte e indissolubile rapporto, che si viene a creare tra uomo e animale e l'amore incondizionato che quest'ultimo ha nei confronti delle persone che si occupano di lui. Bella (la cui voce è di Bryce Dallas Howard) viene portata dal suo padrone Lucas lontana da casa, fino a che non verranno risolte alcune questioni che gli impediscono di tenerla con sé a Denver in Colorado. La cagnolina però non può resistere, vuole tornare da Lucas e per questo intraprenderà un viaggio nel cuore montuoso degli Stati Uniti per riabbracciare il suo amato padrone. Durante questa rocambolesca avventura dovrà superare moltissimi ostacoli e fare numerosi incontri. Una commedia per tutti, grandi e piccini, sul potere dell'amore incondizionato tra cane e essere umano.