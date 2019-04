"Stanlio e Ollio", arriva al cinema la storia della coppia comica più amata al mondo

In particolare il film è incentrato sulla tournée teatrale che Laurel e Hardy intraprendono nell’Inghilterra del 1953. Finita l'epoca d'oro che li aveva visti re della comicità hanno di fronte a loro un futuro incerto. E se il pubblico delle esibizioni inizialmente è esiguo, l'incanto della loro arte fa rinascere ben presto il legame con i fan adoranti. Il tour si rivela un successo, ma Laurel e Hardy non riescono a staccarsi dall’ombra dei loro personaggi e, anche a causa della delicata salute di Oliver, vedono messo alla prova il loro sodalizio. I due, vicini al loro canto del cigno, riscopriranno l’importanza della loro amicizia.



Perché il film di Baird è soprattutto un film sull'amicizia. C'è ovviamente la storia di una coppia irripetibile nella storia del cinema: oltre 107 film tra il 1927 e il 1950 (32 cortometraggi muti, 40 cortometraggi parlati, 23 lungometraggi, 12 cameo), che li hanno catapultati nel mito, capaci di attraversare le generazioni e far ridere in ogni parte del globo. Ma la pellicola si concentra molto sul privato dei due attori, spesso incrociandolo con la loro attività artistica. Malgrado gran parte della comicità derivi dalle meticolose ricostruzioni degli spettacoli teatrali di Laurel e Hardy, la sceneggiatura di Jeff Pope imbastisce infatti anche alcuni dei loro numeri più famosi nel tessuto delle loro vite. Quindi i loro tentativi di issare il baule sulle scale di una stazione ferroviaria rispecchia da vicino la memorabile sequenza del piano sulle scale nel cortometraggio vincitore del premio Oscar "La scala musicale".



Per Coogan l'inserimento delle loro gag nelle situazioni quotidiane dice anche qualcosa della natura dei due attori. "Come spesso accade con i comici, non c'è una distinzione netta tra il personaggio comico che un attore interpreta e quello che egli è nella realtà, in particolare quando è molto coinvolto nel processo creativo - osserva -. I due piani si sovrappongono e cerchiamo di permettere agli spettatori di notarlo. Soprattutto per i veri appassionati di Laurel e Hardy pensiamo sia importante non generalizzare e anzi entrare nello specifico, rispettando quello che sono stati per onorare la loro memoria. E per il pubblico più generico, la ricreazione di alcuni dei loro momenti iconici risulta godibile perché l'abbiamo fatta in modo che sia divertente e faccia ridere ancora oggi".