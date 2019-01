"Maria, regina di Scozia" e il potere delle donne

" Maria, Regina di Scozia " esplora la turbolenta vita della carismatica Mary Stuart. Regina di Francia a 16 anni e vedova a 18, sfida le pressioni politiche che vorrebbero si risposasse. Il film, in cui si intrecciano i rapporti con Elisabetta I, arriva nelle sale il 17 gennaio, Tgcom24 offre una clip esclusiva . La sceneggiatura è di Beau Willimon, esperto nel raccontare gli intrighi del potere, già autore dell'adattamento americano di House of Cards.

Mary fa ritorno invece nella sua natia Scozia per reclamare il suo trono legittimo. Ma la Scozia e l'Inghilterra finiscono per essere governate da Elisabetta I. Ciascuna delle due giovani regine percepisce la "sorella" come una minaccia ma, allo stesso tempo, ne subisce il fascino. Rivali per il potere e in amore, e reggenti in un mondo maschile, le due dovranno decidere tra il matrimonio e l'indipendenza.

Determinata a regnare non solo in senso figurato, Mary reclama il trono inglese, minacciando la sovranità di Elisabetta. Tradimento, ribellione e cospirazioni all'interno di ogni corte metteranno in pericolo entrambi i troni e cambieranno il corso della storia.