"L'uomo del labirinto", Toni Servillo e Dustin Hoffman nel thriller di Donato Carrisi

Sono in corso le riprese de "L'uomo del labirinto", il film tratto dal romanzo di Donato Carrisi che ne cura anche sceneggiatura e regia. Lo scrittore ha già ottenuto un David di Donatello come miglior regista esordiente per il precedente successo "La Ragazza nella Nebbia", uscito al cinema del 2017. Protagonisti del thriller una coppia di mostri sacri del cinema internazionale: Toni Servillo e Dustin Hoffman.