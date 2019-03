"Dumbo" spicca di nuovo il volo con la regia di Tim Burton

Sono passati 68 anni da quando nel 1941 Walt Disney lanciava " Dumbo ". Oggi come allora l'elefantino nato con le orecchie troppo grandi e preso in giro dai suoi simili e dagli esseri umani appassiona e fa emozionare. La versione moderna, in live-action, è stata affidata al genio creativo di Tim Burton . La pellicola con Danny DeVito , Eva Green , Michael Keaton e la voce di Elisa arriva nelle sale italiane il 28 marzo. Tgcom24 offre una clip esclusiva.

"Dumbo era sicuramente il classico che mi aveva colpito di più e che mi permetteva di non fare solo un remake ma di approfondire delle tematiche molto belle", ha spiegato Tim Burton.

Il regista ha omaggiato il cartoon originale riproducendo le sequenze più note e amate (ad esempio il dolcissimo brano "Bimbo Mio", cantato da Elisa in italiano, e la visione dei 'rosa elefanti') all'interno di una storia molto diversa, che non ha più al centro gli animali, ma personaggi umani tutti nuovi. "Ci sono dei parallelismi tra la storia di Dumbo e quella delle persone che lo accudiscono - ha proseguito Burton - Entrambe le storie approfondiscono il tema della perdita da più punti di vista. Tutto parte della stessa storia, si esplora la famiglia nelle sue forme più tradizionali".

Il proprietario del circo, Max Medici, è Danny DeVito, la trapezista francese che proverà a cavalcare Dumbo è Eva Green, l'imprenditore che approfitterà del talento di Dumbo (quelle grandi orecchie gli permettono di volare) è Michael Keaton: "Questo film è molto speciale per me perché ho lavorato con professionisti che conoscevo bene e che avevo frequentato in passato. In fondo il circo è un po' come un film: un gruppo di persone un po' strane che insieme creano qualcosa".