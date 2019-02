Marco Giallini e Valerio Mastandrea sono due amici che si conoscono da trent'anni. Si rivedono per un weekend e devono salutarsi per sempre. Simone Spada dirige i due attori, tra humor, complicità e commozione in "Domani è un altro giorno" , in uscita al cinema il 28 febbraio. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Giuliano (Marco Giallini) e Tommaso (Valerio Mastandrea) sono amici da trent'anni e li aspettano i quattro giorni più difficili della loro amicizia. Tommaso vive da tempo in Canada e insegna robotica. Giuliano è rimasto a Roma e fa l’attore. Entrambi sono romani “dentro”, seppur con caratteri molto diversi: Giuliano estroverso e pirotecnico, Tommaso riservato e taciturno. Giuliano, l’attore vitalista, seduttore e innamorato della vita è condannato da una diagnosi terminale e, dopo un anno di lotta, ha deciso di non combattere più. Ai due amici di una vita rimane un solo compito, il più arduo, quasi impossibile: dirsi addio. E hanno solo il tempo di un lungo weekend.



Il film è il remake di "Truman - Un vero amico è per sempre" diretto nel 2015 da Cesc Gay, e fa continuare la sinergia sul set della coppa di attori romani iniziata con "L'odore della notte" di Claudio Caligari e proseguita poi in "Il siero della vanità", "Ogni maledetto Natale", "Perfetti sconosciuti", "The Place".



Spiega il regista: “Fare un remake di un film che ti ha commosso, colpito al cuore, fatto ridere e piangere è una sfida molto interessante per tutti noi. Insieme agli sceneggiatori Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo abbiamo deciso di reinterpretarla a nostro modo e, pur mantenendo la struttura e gran parte dei dialoghi, il nostro Domani è un altro giorno vuole essere, fin dal titolo, un invito alla speranza e al futuro, un commovente inno alla vita”.