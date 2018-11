Lenny (Elyas M’Barek) è un trentenne che non vuole crescere e ha diversi vizi. Figlio di un rinomato cardiochirurgo, pensa solo a divertirsi e vivere ogni giorno intensamente, tra feste, auto di lusso e donne da conquistare. David (Philip Noah Schwarz) ha 15 anni e, al contrario, non sa se riuscirà a crescere e fare tutto ciò che desidera. Soffre infatti di una grave malformazione cardiaca che lo condiziona fin dalla nascita. Ogni giorno, David vive come se fosse l’ultimo, tra visite, ospedali e cliniche varie. Una routine quotidiana dalla quale sembra non trovare una via d’uscita. Il papà di Lenny (Uwe Preuss), famoso cardiologo, costringe il figlio a prendersi cura di David, suo paziente. Per rendere meno noioso il suo compito, Lenny decide di far stilare a David una lista di desideri semplici e a volte folli, che lo aiuterà a realizzare prima che sia troppo tardi.