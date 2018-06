"Allerta Uragano", il disaster movie a base di adrenalina e thriller

Venticinque anni dopo la morte del padre, vittima di uno dei tornado cui aveva sempre dato la caccia, Will è un meteorologo del Governo impegnato a studiare Tammy: un uragano in arrivo sull?Alabama che si preannuncia essere il più violento nella storia degli Stati Uniti. Mentre gli abitanti cominciano ad evacuare la zona, Will, suo fratello Breeze e la determinata agente del Tesoro Casey si ritrovano soli in mezzo alla furia dell?uragano e, allo stesso tempo, alle prese con un gruppo di rapinatori che vuole approfittare dell?imminente catastrofe per compiere il colpo del secolo: una rapina da 600 milioni di dollari alla Zecca dello Stato.



Will ha il volto di Toby Kebbell, attore noto per "Kong: Skull Island" "Apes Revolution", "The War?Il pianeta delle scimmie" e "Warcraft ? L?Inizio". Con lui ci sono Maggie Grace, nei panni di Casey, famosa per i ruoli di Shannon Rutherford nella serie tv "Lost", della vampira Irina nella saga di "Twilight". Ryan Kwanten, invece, è Breeze, conosciuto dal grande pubblico per il ruolo nella serie tv cult "True Blood".



A proposito del mix di generi, il regista Rob Cohen ha raccontato: "La mia idea fin da subito era quella di fare un pezzo che attraversasse più generi, e quando ho sentito il concept del film ho pensato fosse molto interessante. Un uragano, se prevedi che non sarà eccezionalmente distruttivo ma soltanto una tempesta di media dimensione, è un?ottima copertura per una rapina. Però se l?uragano diventa di grossa portata ciò avrà un effetto radicale su tutto il resto nel film: inseguimenti o sparatorie cambiano completamente se il vento tira a 150 miglia orarie e qualsiasi cosa sta volando in giro".