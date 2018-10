"Achille Tarallo", Biagio Izzo autista-cantante nei panni di Fred Bongusto

Insieme al suo amico Cafè (Tammaro) ha formato un duetto musicale che canta ai matrimoni che gli procura il confuso logorroico impresario Pennabic (Celestini), proponendo ai novelli sposi un repertorio detto 'Tamarro Italiano'. Questi tre poveracci, Achille Tarallo, Cafè e Pennabic, pieni di autentica voglia di stare nel mondo dell'arte, insomma, si arrangiano nel quartiere popolare dove vivono e in cui anche la vita ordinaria, come diceva Eduardo De Filippo, è sempre teatro. Ma un giorno per Achille Tarallo arriva un'occasione per evadere e cambiare la sua vita: una badante bielorussa troppo bella.