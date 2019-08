Sul lago di Como la musica "viaggia" sull'acqua con Floating Moving Concerts

Un progetto nato dall'obiettivo comune dei tre soci fondatori dell'associazione culturale Lej, di cui Martire è il presidente. Ovvero creare un festival e un format che possa far crescere il territorio comasco nell'ambito di iniziative internazionali. "Il lago di Como sta vivendo un momento anche di grande notorietà internazionale per la presenza di personalità importanti - spiega Martire - e abbiamo pensato mancasse un evento di questo tipo".



Come si svolgeranno le serate?

L'idea è quella di una passeggiata musicale, Ci saranno delle casse poste lungo il percorso, che andrà da piazza Risorgimento a Villa Erba, costeggiando la riva di Cernobbio. Il pubblico potrà decidere se stare fermo o seguirmi lungo il lago. La chiatta è trainata da un motoscafo a riva, elettrico, per non disturbare da un punto di vista sonoro.



Cosa ascolteremo?

Nel corso della serata proporrò alcune composizioni inedite del mio nuovo lavoro discografico in uscita quest'anno. Partirò da solo, poi davanti a Villa Erba si unirà a me Anastasiya Petryshak, una bravissima violinista che dal 2010 affianca Andrea Bocelli nelle sue tournée.



Avete fatto delle prove o sarà una sensazione inedita anche per lei?

Abbiamo fatto una prova del traino, più che altro perché temevoche il movimento della chiatta potesse essere troppo brusco. In realtà è imprecettibile. Ovviamente siamo legati al meteo, perché se dovesse diluviare l'evento non potrà avere luogo.



Che tipo di sensazioni si aspetta?

Vorrei sentire la natura che incontra la musica. Tanto più che molte mie composizioni prendono ispirazione dal lago.



Questo evento è pensato come un evento unico o replicabile in altri contesti?

L'idea è quello di trasformarlo in un format replicabile in tutta Italia e, perché no, nel mondo. Questa è una prima edizione per farci conoscere.