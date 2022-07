"Stupida show", Beatrice Schiros in guerra con la vita armata di dissacrante comicità

Dopo "Miracoli Metropolitani", Carrozzeria Orfeo debutta all'Elfo Puccini di Milano (11-15 luglio) con "Stupida Show! (Capitolo 1 - Cattivi pensieri)", un monologo di stand up comedy scritto da Gabriele Di Luca che ne firma la regia insieme a Massimiliano Setti.

In scena Beatrice Schiros , protagonista dei grandi successi della compagnia ("Thanks for Vaselina", "Animali da Bar", "Cous Cous Klan"), che è una cinquantenne sola e in guerra con la vita, alle prese con un corpo in declino, un’affettività traballante e sogni irrealizzabili ma in grado di trasformare le sue ferite e i fallimenti in una comicità travolgente spinta verso l’inconfessabile, dove il destinatario del suo dialettico atto terroristico sarà il suo primo avversario naturale: l’amore.