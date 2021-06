"Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare", al cinema una straordinaria amicizia nel segno dell'ecologia

Dopo la calorosa accoglienza al Giffoni Film Festival 2019 e un’attesa lunga un anno, esce nelle sale italiane il 24 giugno, distribuito da Medusa Film, "Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare" , l’emozionante storia sull’amicizia tra un ragazzino e un pellicano, ambientata nel lontano Coorong National Park dell’Australia Meridionale. Il film è tratto da un grande classico di narrativa per ragazzi di Colin Thiele del 1964, "Storm Boy", un racconto di formazione che ha incantato e commosso gli australiani per oltre mezzo secolo e che tuttora viene letto nelle scuole. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Michael Kingley (Finn Little) è diventato un uomo d'affari di successo ormai in pensione (Geoffrey Rush). Grazie alla nipote Maddy, Madeline (Morgana Davies), sensibile alle questioni ambientali e che chiede il suo appoggio perché un nuovo disastro possa essere evitato, Michael inizia a rievocare la sua infanzia ormai dimenticata, trascorsa con suo padre Faraway Tom (Jai Courtney) lungo una costa isolata e incontaminata nel lontano Coorong National Park dell’Australia Meridionale. Il susseguirsi d’immagini del suo passato lo riporterà ai ricordi di come, da ragazzo, avesse salvato e allevato uno straordinario pellicano orfano di madre, da lui chiamato Mr Percival. Il loro legame molto speciale e incondizionato avrà un effetto profondo su tutta la sua vita e lo porterà a una presa di coscienza risolutiva sul futuro della sua famiglia e dell’ambiente che lo circonda.

Dietro alla macchina da presa troviamo Shawn Seet, pluripremiato regista australiano ("Deep Water", "The Code"), mentre a interpretare Michael Kingley, Storm Boy da adulto, c'è Geoffrey Rush che abbiamo visto in film come "Shine", "Il Discorso del Re", "Pirati dei Caraibi" e che ha vinto un Premio Oscar, un Tony Award e un Emmy Award.

"Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare" non incarna solo i valori più alti e universali dell’essere umano quali amicizia, amore, famiglia, perdita, speranza, rispetto e libertà, ma promuove con un messaggio ecologista temi quanto mai attuali come il rispetto per la natura, gli animali e le culture aborigene. La storia è universale e potrebbe essere la storia di formazione di ogni bambino. Un classico della letteratura per ragazzi, mai tradotto in lingua italiana.