Stewart Copeland smonta e ricompone i Police con un'orchestra: si diverte e fa divertire

Con un terzetto di voci soul (Sarah-Jane Wijdenbosch, Laise Sanches e Raquel Brown) lontanissime dalla vocalità di Sting, pezzi come "Roxanne", "Every Breath You Take", "Can't Stand Losing You", "Spirits In the Material World", "Message in a Bottle", "Walkin on the Moon", sono stati vestiti a nuovo: non si è trattato solo di risuonare note familiari, ma di rielaborarle con freschezza e profondità, come se Copeland stesse svelando il loro nucleo emotivo. Ogni colpo sulla batteria, ogni "carezza" sui piatti, ogni arrangiamento orchestrale ha raccontato una storia di ricerca e di esplorazione musicale generando un'esperienza condivisa.