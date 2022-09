Steven Spielberg torna con l'autobiografico "The Fabelmans": tra divorzio dei genitori e passione per il cinema

"The Fabelmans" racconta la storia del sedicenne Sammy Fabelmans, cresciuto nell'Arizona del secondo dopoguerra. Il personaggio è interpretato da

Gabriel LaBelle

Michelle Williams

Paul Dano

Seth Rogen

. Come sappiamo, in tutto il cinema di Steven Spielberg le figure genitoriali (o la loro assenza) sono spesso il fulcro della sue storie. Ecco quindi la madre Mitzi interpretata da(4 volte candidata all’Oscar), che è la forza trainante dell'amore di Sammy per il cinema mentre il padre Burt, che ha il volto di(L'enigmista di "The Batman"), è una figura pragmatica e pratica. Nel cast ancheche veste i panni di Bennie Loewy, migliore amico di Burt e "zio onorario" dei figli.

"Nel corso della mia carriera bene o male ho sempre avuto modo di inserire diverse parti di me stesso e della mia storia nei miei film, ma l'ho fatto sempre attraverso la fantasia e in un certo senso è stato un modo per proteggermi, per impedirmi di raccontarmi davvero. Non potevo usare lo stesso approccio con questo film", ha spiegato Steven Spielberg al Toronto Film Festival, aggiungendo a proposito delle vicende narrate in "The Fabelmans": "Nel corso della mia adolescenza ho passato dei momenti davvero tristi, come capita a qualunque persona: il divorzio dei genitori è qualcosa che ti traumatizza, quindi ho deciso di raccontare la storia del divorzio di mia madre e mio padre".

Steven Spielberg è reduce dal grande successo del suo "West Side Story", film del 2021 vincitore di un Oscar su sette nomination. Intanto il NY Post si è sbilanciato definendo "The Fabelmans" "il film più bello dell'anno". La pellicola è stata scritta dallo stesso Spielberg e dal drammaturgo Premio Pulitzer Tony Kushner, storico collaboratore del regista e candidato all'Oscar per le sue sceneggiature di "Lincoln" e "Munich", ed è impreziosito dalla colonna sonora del sodale John Williams, cinque volte premio Oscar.