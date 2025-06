Liberamente ispirato agli scritti del fondatore della psicoanalisi, Sigmund Freud, torna al Teatro Grassi di Milano, dal 10 al 15 giugno, "L'interpretazione dei sogni" di e con Stefano Massini. Salutato nella passata stagione da uno straordinario successo, l'attore e regista, primo italiano vincitore del Tony Award (con Lehman Trilogy), che da anni si dedica al lavoro e ai testi scientifici dello psicoanalista, si riappropria della scena, mettendosi in gioco in prima persona, sulle musiche di Enrico Fink, insieme a tre musicisti, Saverio Zacchei (trombone e tastiere), Damiano Terzoni (chitarre), Rachele Innocenti (violino), per avvicinare il grande pubblico alla teoria freudiana, rendendola più accessibile attraverso il teatro, lo spettacolo e la sua verve narrativa.